Кардиолог посоветовал гипертоникам изменить свой рацион питания

Чтобы улучшить состояние здоровья при гипертонии, необходимо скорректировать рацион, а также начать вести более активный образ жизни. Об этом в рамках эфира на канале «Санкт-Петербург» рассказал врач-кардиолог Эдуард Малев.

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По словам медика, хорошим решением проблемы станет отказ от злоупотребления солью. При сочетании правильного питания со спортом состояние здоровья человека должно улучшиться. Однако, если ничего не изменится, необходимо воздержаться от самолечения и обратиться к специалисту. Он должен назначить необходимые медикаменты.

— Лекарства подбирает терапевт или кардиолог. Если у гипертоника не сильно большие скачки давления, он может попробовать немедикаментозную терапию, — сообщил Эдуард Малев.

Также, по словам специалиста, следует соблюдать режим сна и чаще бывать на свежем воздухе.

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