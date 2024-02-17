Тренер раскрыла семь принципов стройности

Тренер и нутрициолог Юлия Грушина раскрыла семь принципов стройности. Ее слова приводит «Спортмастер Медиа».

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В первую очередь специалист рекомендовала уделять внимание сбалансированному питанию и регулярной физической активности.

«Всегда руководствуйтесь правилом "80/20", где 80 процентов рациона составляет полезная цельная еда и лишь 20 процентов остаются для любимых вредностей», — объяснила она.

В тренировках Грушина посоветовала комбинировать кардио- и силовую нагрузку. Тренер рекомендовала соблюдать регулярность и постепенность.

«Самый главный секрет успеха — не бежать за результатом, а влюбиться в процесс, и тогда победа обеспечена», — заявила она.

При этом необходимо сохранять положительное мышление и мотивацию.

Кроме того, эксперт отметила важность режима сна и отдыха, так как в этот период тело восстанавливается и адаптируется к полученной нагрузке. Перед началом занятий Грушина посоветовала проконсультироваться с врачами, чтобы подобрать максимально подходящий вариант снижения веса.