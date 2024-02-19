Чем опасны бальзамы для губ и чем их рекомендуют заменить дерматологи

Сухость вместо увлажнения — на такой печальный результат приверженцы ароматных бальзамов для губ рассчитывают меньше всего. Однако эксперты утверждают: эти средства могут принести больше вреда, чем пользы.

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«Рекомендую избегать бальзамов с ароматизаторами, поскольку вы будете чаще облизывать губы, так как вам захочется почувствовать вкус», — рассказал The Post доктор Муниб Шах.

Он отметил, что слюна содержит ферменты, которые расщепляют пищу и в конечном счете разрушают кожу, как только слюна выходит за пределы губы.

«Ментол, мята перечная, касторовое масло, пчелиный воск и даже некоторые ароматизаторы на самом деле раздражают губы, эти ингредиенты вы часто находите в бальзамах для губ», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, нередко вкусные помады и гели становятся причиной зависимости: так и хочется нанести новую порцию. В качестве альтернативы доктор рекомендовал выбрать аптечный вазелин: