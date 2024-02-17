Кардиолог посоветовал гипертоникам меньше есть соли и больше гулять

Кардиолог Эдуард Малев посоветовал россиянам с гипертонией изменить свой рацион питания, снизив потребление соли. Состояние должно улучшиться, считает врач. Но лучше обратиться к специалисту, который сможет подобрать правильное лечение.

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Малев напомнил, что медицина не стоит на мете, сейчас на рынке большое огромное количество препаратов, помогающих нормализовать давление. Но пить таблетки не всегда надо, особенно на начальной стадии гипертонической болезни. Помогут меры профилактики.

"Лекарства подбирает терапевт или кардиолог. Если у гипертоника не сильно большие скачки давления, он может попробовать немедикаментозную терапию", - сказал Малев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он посоветовал больше времени проводить на улице, гулять, заниматься легкой физической нагрузкой, а еще высыпаться.

Кардиолог Татьяна Романенко также советует регулярно заниматься физкультурой и следить за массой тела. "Мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет", - добавила она.

Что касается симптомов, насторожить должны тяжесть и боль в голове, появление мушек перед глазами, тошнота, головокружение и неуверенная походка (как будто падаешь). В этом случае надо измерить давление.