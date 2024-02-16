Эксперты рассказали о пользе костного бульона вместо кружки кофе с утра

В социальных сетях некоторые пользователи уверяют, что благодаря костному бульону с утра вместо кофе у них очистилась кожа, улучшилось пищеварение. Кроме того, этот бульон даёт заряд белка и энергии без кофеина.

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По словам Кристин Драйер, магистра медицинских наук, дипломированного врача-диетолог, сертифицированного консультанта по интуитивному питанию и сертифицированного личного тренера, костный бульон обычно безвреден для большинства людей и при умеренном потреблении он может стать отличным дополнением к рациону.

Костный бульон — это хороший источник белка. В одной чашке органического говяжьего костного бульона содержится 9 г белка — 18% от дневной нормы в 50 г для человека, который съедает 2000 ккал в день.

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Кофе и костный бульон — совершенно разные напитки с точки зрения вкуса и питательной ценности. Одна чашка кофе содержит около 2 ккал, а такое же количество костного бульона — около 40 ккал.

В каждой чашке бульона может также содержаться около 350 мг, или 15%, рекомендуемой суточной нормы натрия. А вот в кофе этого вещества очень мало: 4,7 мг на чашку. Большое количество натрия может быть проблемой для людей с повышенным риском возникновения гипертонии, болезней сердца или почек.

В целом костный бульон может стать отличным выбором с утра для тех, кто хочет снизить потребление кофеина. Также нет ничего плохого в том, чтобы чередовать бульон и кофе или употреблять их вместе.