Врач назвала продукты с высоким содержанием железа

Хорошим источниками железа являются запеченные фрукты — яблоки и бананы, рассказала врач-иммунолог Людмила Лапа. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что термическая обработка позволит усвоить необходимый для организма элемент, в то время от фруктов в сыром виде такого эффекта не будет.

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Да, в яблоках содержится железо, но в той форме, в которой оно не усваивается. Если вы его термически обработаете, оно будет усваиваться. Запеченные яблоки — пожалуйста, те же бананы, но запеченные, — пояснила врач.

Кроме того, при необходимости восполнить дефицит витамина С в преддверии весны стоит добавить в рацион лимоны и апельсины, если на них нет аллергии. Остальные фрукты, которые продаются в магазинах зимой, по словам Лапы, не содержат в себе достаточного количества витаминов. Она добавила, что поддержать иммунитет помогают здоровое питание и отдых. При возможности также нужно пройти диспансеризацию.