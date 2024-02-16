Эндокринолог предупредил о вреде быстрого похудения

Эндокринолог Терушкин предупредил о вреде быстрого похудения
Эндокринолог Роман Терушкин рекомендовал не прибегать к практикам быстрого похудения, так как это может навредить здоровью.
При быстром похудении заметнее обвисают кожа, появляются проблемы со связками, истощается мышечная ткань, уходят запасы жидкости из организма, заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
К тому же, чем быстрее и значительнее происходила потеря веса, тем быстрее будет его возвращение, отметил специалист.
Терушкин обратил внимание, что на скорость похудения влияют возраст, изначальная масса тела, сидячий образ жизни, нехватка воды, недосыпание, низкокалорийное и несбалансированное питание.
Худеть надо исходя из степени соответствия массы человека и его роста. Эти нормы прописаны Всемирной организацией здравоохранения.
Идеальная скорость похудения — терять не более 0,5 — 1 кг в неделю, заключил эндокринолог.