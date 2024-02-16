Пластический хирург назвал способы улучшить форму груди после родов

После родов и грудного вскармливания тело женщины меняется, но если похудеть можно своими силами, то вернуть груди былую форму — задача сложная, рассказал пластический хирург клиники GMT Олег Снигирь. В комментарии для «Ленты.ру» специалист заявил, что улучшить форму груди поможет только операция, и назвал методы, которые применяют хирурги. Чаще всего, по словам эксперта, женщины хотят улучшить форму и объем груди после кормления ребенка.

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«Многим женщинам нравится грудь во время периода кормления ребенка, но по его окончании объем пропадает. Поэтому некоторые пациентки приходят в клиники с просьбой увеличить бюст», — прокомментировал Снигирь.

Для увеличения груди используют импланты, продолжил пластический хирург. Однако, отметил он, есть и другой способ — подтяжка груди. В этом случае от обвисания избавляют путем удаления излишка жира и кожи.

Но можно и совместить эти два метода. За счет импланта восполняется объем груди, за счет подтяжки меняется ее форма. Импланты устанавливают так, что они не касаются молочной железы. Подтяжка также не затрагивает молочную железу. После таких манипуляций женщины могут и при повторной беременности спокойно кормить грудью Олег Снигирь пластический хирург

Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание на то, что операции на груди можно делать только через полгода-год после окончания грудного вскармливания.

Также к пластическим хирургам обращаются женщины, желающие уменьшить объем груди после родов, продолжил Снигирь. Однако такую операцию проводят по определенным показаниям.

«Редукционная пластика возможна, когда у женщины после родов и кормления грудь увеличилась на несколько размеров, стала тяжелой и доставляет большие неудобства, — объяснил он. — В таком случае речь идет не только об удалении избытка кожи, но и удалении тканей самой молочной железы».