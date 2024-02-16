Итальянские ученые рассказали о пользе экстракта граната

Ученые выяснили, что несъедобная часть граната, например, кожура, обладает полезными свойствами. В частности, по сообщению ученых из Пизанского университета, экстракт из кожуры и семян граната может снизить давление.

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Кроме того, оказалось, что эти части граната обадают высокой бидоступностью, пишет Nutrients.

Ученые считают, что такой способностью гранат обладает из-за высокого содержания в кожуре и семечках флавоноидов — растительных пигментов.