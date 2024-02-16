Уролог назвал вредные мужские привычки, снижающие уровень тестостерона

Уролог Королев назвал вредные мужские привычки, снижающие уровень тестостерона
Врач рассказал, какие привычки мужчины влияют на уровень тестостерона. Так, по словам уролога, онколога Александра Королева, на первом месте – злоупотребление пивом.
Содержащийся в этом напитке хмель обладает эстрогеноподобными свойствами. В результате отмечается снижение уровня тестостерона.
Кроме того, на уровень тестостерона влияют продукты, употребляемые мужчиной. Например, хлеб, дешевые макароны, мясо, если в нем содержится антибиотик, также привет к его снижению.
Королев объяснил, что рафинированные углеводы повышают уровень инсулина, что приводит к подавлению выработки тестостерона.
«На уровень гормона негативно влияет хронический стресс. Из-за него в организме повышается уровень кортизола, что в свою очередь нарушает выработку тестостерона», - добавил врач в беседе «Лентой.ру».