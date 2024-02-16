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Уролог Королев назвал вредные мужские привычки, снижающие уровень тестостерона

Врач рассказал, какие привычки мужчины влияют на уровень тестостерона. Так, по словам уролога, онколога Александра Королева, на первом месте – злоупотребление пивом.

Уролог назвал вредные мужские привычки, снижающие уровень тестостерона
© runews24.ru

Содержащийся в этом напитке хмель обладает эстрогеноподобными свойствами. В результате отмечается снижение уровня тестостерона.

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Кроме того, на уровень тестостерона влияют продукты, употребляемые мужчиной. Например, хлеб, дешевые макароны, мясо, если в нем содержится антибиотик, также привет к его снижению.

Королев объяснил, что рафинированные углеводы повышают уровень инсулина, что приводит к подавлению выработки тестостерона.

«На уровень гормона негативно влияет хронический стресс. Из-за него в организме повышается уровень кортизола, что в свою очередь нарушает выработку тестостерона», - добавил врач в беседе «Лентой.ру».

ЗОЖ
Александр Королев