Уролог назвал вредные мужские привычки, снижающие уровень тестостерона

Врач рассказал, какие привычки мужчины влияют на уровень тестостерона. Так, по словам уролога, онколога Александра Королева, на первом месте – злоупотребление пивом.

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Содержащийся в этом напитке хмель обладает эстрогеноподобными свойствами. В результате отмечается снижение уровня тестостерона.

Кроме того, на уровень тестостерона влияют продукты, употребляемые мужчиной. Например, хлеб, дешевые макароны, мясо, если в нем содержится антибиотик, также привет к его снижению.

Королев объяснил, что рафинированные углеводы повышают уровень инсулина, что приводит к подавлению выработки тестостерона.