Как сделать блины на Масленицу безвредными для фигуры

В России с 11 по 17 марта пройдет Масленица. По традиции в праздник принято печь блины. Для того чтобы сделать их безвредными для фигуры, следует уменьшить количество масла, а также заменить часть ингредиентов.

«Многие люди заменили старые чугунные сковороды на антипригарные, готовить на которых можно с меньшим количеством масла или совсем без него. Это позволяет значительно снизить калорийность и жирность блинов», — говорится в статье издания «Ридус».

В материале также советуют заменить некоторые ингредиенты. Например, вместо жирного молока следует добавить обезжиренное или кефир, а также заменить сахар на натуральные подсластители.

В статье подчеркивают, для низкокалорийных блинов лучше использовать легкую начинку: овощи, фрукты, нежирный творог. Кроме того, вместо калорийного варенья можно добавить йогурт, низкокалорийный джем или пасту без сахара.