Аудиолог назвала три привычки для защиты слуха

Потерю слуха невозможно исправить. Аудиолог Елена Шур перечислила привычки, которые помогут избежать этого состояния.

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1. Ничего не засовывайте в ухо. Это касается как ватных палочек и пальцев, так и других предметов. А если вам необходимо очистить уши от скопившейся серы, эксперт рекомендует обратиться к ЛОРу.

2. Всегда защищайте уши от громких звуков. Елена Шур советует это делать во время шумных мероприятий, например, концертов или праздничных событий.

«Потеря слуха, вызванная шумом, реальна. Это навсегда»