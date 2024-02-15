Шелушение кожи у мужчин: в чем причина и как с этим бороться

Наша кожа начинает шелушиться в результате отмирания клеток верхнего слоя эпидермиса. Обычно отторжение ороговевших клеток происходит непрерывно, это связано с естественным обновлением кожи. Но в норме мы этого даже не замечаем, т. к. чешуйки настолько мелкие, что их невозможно заметить без специального оборудования. Однако бывает и так, что кожа начинает шелушиться настолько сильно, что это доставляет заметный дискомфорт. Эксперты WomanHit.ru рассказали о причинах этого явления у мужчин и как с ним бороться.

ПОЧЕМУ КОЖА ШЕЛУШИТСЯ

Погодные явления

По словам врача-токсиколога, к. м. н. Михаила Кутушова, причины шелушения кожи лица как у мужчин, так и у женщин схожи. Это может быть слишком сухой воздух, чрезмерное воздействие ультрафиолета, обветривание, обморожение и агрессивное влияние химических средств. «Женщины реже сталкиваются с шелушениями просто потому, что купируют их на ранней стадии, защищая кожу кремами и другими косметическими средствами, сохраняющими водный баланс», — рассказывает наш эксперт.

Отказ от косметических средств

Поскольку мужчины не любят пользоваться уходовыми средствами, у них в этом плане все сложнее, и именно поэтому у них часто можно наблюдать обильные шелушения, особенно в холодное время года. Михаил: «Вопреки убеждениям, пользоваться косметическими средствами нужно и мужчинам. Если кожный покров можно защитить от негативного влияния, то это нужно делать при помощи специальных кремов, гелей и других средств».

Бритье

Помимо катаклизмов погоды, еще одна распространенная причина шелушения у мужчин — частое бритье и использование неподходящих средств. «Если бритва, крем и лосьон, а также техника бритья верная, то раздражения не будет», — уверен токсиколог.

Внутренние факторы

Причины могут быть не только внешними, но и внутренними. Михаил Кутушов: «Например, дефицит витаминов может приводить к раздражению кожи не только на лице, но и руках, выражаясь обильным шелушением. Гормональные изменения, как и стрессы, также могут сказываться на качестве кожи, провоцировать избыточную сухость».

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ШЕЛУШЕНИЯ

Чтобы избавиться от шелушения кожи лица, мужчинам стоит принять ряд мер. Первое, что советует делать ароматерапевт, основатель косметического бренда Елена Масалитина — это регулярное очищение и увлажнение кожи. «Использование мягкого средства для умывания поможет удалить омертвевшие клетки кожи и избавиться от шелушения. Затем следует применять увлажняющий крем, который поможет восстановить естественную влагу и эластичность кожи», — рассказывает эксперт.

Обратите внимание на питание

Употребление не менее двух литров воды в день и сбалансированный рацион поможет коже оставаться гладкой. «Употребление пищевых продуктов, богатых антиоксидантами и полезными жирными кислотами (например, оливковое масло или авокадо), способствует здоровью кожи и ее увлажнению изнутри», — комментирует Елена.

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