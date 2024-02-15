Стоматолог: орехи полезны для профилактики воспаления десен

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рекомендовала включить в свой рацион ряд продуктов, которые содержат вещества, предотвращающие воспаление дёсен.

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Одним из таких продуктов являются орехи: кешью, грецкий, фундук, миндаль, сообщила она в беседе с Life.ru.

В них содержатся полезные микроэлементы (фтор, кальций) и витамины группы А, В, С, D и Е, которые эффективно справляются с воспалениями, включая заболевания дёсен, отметила стоматолог.

Она также перечислила другие продукты, состав которых полезен для зубов и дёсен. Это рыба жирных сортов (лосось, сельдь, скумбрия), говядина травяного откорма, курица.

Из овощей полезными свойствами обладают богатые витамином С брокколи и болгарский перец, а также сладкий картофель.

В борьбе с воспалениями эффективны также зелёный чай и какао.