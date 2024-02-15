Названы самые вредные привычки для поджелудочной железы

Неправильно подобранное ежедневное меню может губительно сказаться на состоянии поджелудочной железы. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева.

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Эксперт объяснила, что поджелудочная железа — важный орган, круглосуточно выделяющий большое количество пищеварительных ферментов и гормонов для расщепления поглощаемой еды. Сбои в работе железы могут привести к серьезным проблемам со здоровьем: панкреатиту, диабету, онкологии.

К примеру, нарушения в работе органа могут быть вызваны чрезмерным потреблением алкоголя. Особенно опасны крепкие напитки.

Также функционированию железы мешают трансжиры. Это химически выведенный продукт, к которому поджелудочная не может выработать соответствующий фермент для его расщепления. Трансжиры содержатся в майонезе, маргарине, молочном шоколаде, конфетах, некоторых колбасных изделиях. Кроме того, Слюняева посоветовала отказаться от частого потребления жареных, копченых, очень жирных продуктов и маринадов.

Врач добавила, что большое количество сахара в сладких газированных напитках также могут провоцировать воспалительные процессы в органах ЖКТ, передает aif.ru.