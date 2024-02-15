Врач назвал идеальное время для ужина, и это не 18:00

Не секрет, что объедаться на ночь глядя нельзя: поздний прием пищи может увеличить риск набора веса и диабета, не говоря уже о тяжести в желудке. А ученые из Испании решили измерить вред поздних перекусов и выяснили, что вероятность ожирения в пять раз выше у тех, кто ел в течение двух часов перед отходом ко сну.