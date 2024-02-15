Врач назвал идеальное время для ужина, и это не 18:00
Не секрет, что объедаться на ночь глядя нельзя: поздний прием пищи может увеличить риск набора веса и диабета, не говоря уже о тяжести в желудке. А ученые из Испании решили измерить вред поздних перекусов и выяснили, что вероятность ожирения в пять раз выше у тех, кто ел в течение двух часов перед отходом ко сну.
«Нам нужно снизить температуру тела на один градус, чтобы заснуть. Сжигание калорий создает тепло, поэтому поздний обильный прием пищи согреет вас, а не остудит. В идеале вы должны есть не позднее чем за три часа до сна», — объяснил доктор Нил Стэнли, эксперт по сну, в интервью The Telegraph.
Выходит, если ложиться около 23 вечера, ужин должен окончится в 20:00. Ранее ученые выяснили, как заварить идеальную чашку чая: секретный ингредиент вас точно удивит.