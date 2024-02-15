Популярное у части граждан сыроедение является опасной и потенциально смертельной диетой. Об этом рассказала кардиолог Асият Хачирова.

По словам эксперта, часть сыроедов не отказывается от животных продуктов, но употребляет их только сырыми — непастеризованное молоко, сырое мясо и яйца. Употребление в пищу только необработанных продуктов чревато заражением сальмонеллой, кишечной палочкой, развитием истерии или летальным исходом.

Кроме того, длительное сыроедение приводит к дефициту витаминов группы В. Так, например, В12 содержится в красном мясе. Также у сыроедов часто диагностируют нехватку витамина D и кальция, передает NEWS.ru.

В свою очередь врач-гериатр Надежда Рунихина назвала полезную диету. По ее словам, средиземноморская диета с употреблением свежих овощей, фруктов, рыбы и пищи с большим содержанием пищевых волокон поможет поддержать и укрепить здоровье сосудов, передает «360».