Стало известно какие привычки питания вредят поджелудочной железе

Неправильно подобранная диета может губительно сказаться на здоровье поджелудочной железы. О том, какие продукты негативно влияют на состояние органа, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева aif.ru.

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По мнению врачей, основная причина болезней поджелудочной железы - потребление алкоголя. При этом важно понимать, что негативный эффект для здоровья прямо пропорционален количеству выпитого.

Другое вредное вещество для поджелудочной - это табак. Токсины, содержащиеся в табачном дыме, увеличивают риск развития хронического панкреатита и рака поджелудочной железы. Трансжиры также оказывают негативное влияние на орган. К этим химически выведенным продуктам железа не может выработать соответствующий фермент для расщепления. Отметим, что трансжиры в большом количестве содержатся в майонезе, маргарине, молочном шоколаде, конфетах, некоторых колбасных изделиях.

Кроме того, воспалительные процессы в органах ЖКТ способны вызвать углекислый газ и большое количество сахара в сладких газированных напитках.

Не менее губительны для поджелудочной и негативные эмоции - они часто служат причиной возникновения панкреатита и диабета.

Отсюда следует вывод: правильное питание, здоровый образ жизни и контроль над стрессом предотвращают риск развития болезней поджелудочной железы.