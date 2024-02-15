«Истерия и смерть». Кардиолог назвала крайне опасную, но популярную диету
Популярное у части граждан сыроедение является опасной и потенциально смертельной диетой, рассказала NEWS.ru кардиолог Асият Хачирова. Она отметила: употребление в пищу только необработанных продуктов чревато заражением сальмонеллой, кишечной палочкой, развитием истерии или летальным исходом.
Длительное сыроедение вызывает дефицит витаминов группы В. В12, в частности, содержится в красном мясе. Дефицит витамина D и кальция. Часть сыроедов не отказывается от животных продуктов, но употребляет их только сырыми — не пастеризованное молоко, сырое мясо и яйца. Такие допущения в рационе увеличивают риск кишечных инфекций вызванных сальмонеллой, истерии, кишечной палочки или смерти, — добавила Хачирова.
Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что мясо верблюда стоит употреблять в пищу из-за уникальных свойств: продукт регулирует уровень сахара в крови, улучшает работу ЖКТ, укрепляет ЦНС, а также подходит для детского питания и входит в постоперационные диеты. Диетолог отметила, что верблюжатина отличается повышенным содержанием железа.
Врач-флеболог Максим Абасов ранее посоветовал почаще употреблять лук и чеснок — они способствуют рассасыванию тромбов, образовавшихся в сосудах. А также уменьшают вязкость крови, что предотвращает ее загустение. Кроме того, пользу для здоровья несет свекла, считает врач.