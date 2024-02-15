«Истерия и смерть». Кардиолог назвала крайне опасную, но популярную диету

Длительное сыроедение вызывает дефицит витаминов группы В. В12, в частности, содержится в красном мясе. Дефицит витамина D и кальция. Часть сыроедов не отказывается от животных продуктов, но употребляет их только сырыми — не пастеризованное молоко, сырое мясо и яйца. Такие допущения в рационе увеличивают риск кишечных инфекций вызванных сальмонеллой, истерии, кишечной палочки или смерти, — добавила Хачирова.