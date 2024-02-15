Дерматолог перечислила очищающие кожу от прыщей продукты

Доктор медицинских наук, профессор, дерматолог Юлия Галлямова дала рекомендации по рациону для очищения кожи.

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Галлямова пояснила, что так как вредные вещества, попадающие в организм человека, выводятся в том числе через кожу, зачастую причиной проблем с ней является неправильное питание: употребление фастфуда с высоким содержанием жиров, а также сладостей и молочных продуктов, которые стимулируют выработку кожного сала.

Чтобы сделать кожу чище, дерматолог порекомендовала значительно уменьшить количество этих продуктов в рационе, а также увеличить потребление овощей, растительного масла и зелени.