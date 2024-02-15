Врач Тарадеева объяснила, как изменяется зимой метаболизм

Врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева в беседе с «Известиям» рассказала, почему зимой изменяется метаболизм и человек может начать набирать лишний вес.

© Runews24

В среднем за зиму человек, по словам врача, набирает 5-10% от общего веса. И одной из причин является изменение терморегуляции организма. Еда необходима для выработки тепла, а значит человек начинает есть больше горячей и калорийной пищи.

Также влияет на набор веса и то, что у многих снижается ежедневная физическая нагрузка.

Свою роль играет и пасмурная погода. Организм вырабатывает меньше серотонина, который отвечает не только за настроение, но и за аппетит.

«Хороший обмен веществ во многом зависит и от генетики, и от ритма и условий жизни человека: качество еды, режим дня, количество стрессов. Но ускорить обменные процессы в холода может каждый, просто уделив внимание распорядку дня и своему питанию», - рассказала терапевт.

Важно употреблять калорийную еду, но правильные продукты. Сладкое и фаст-фуд нужно исключить из рациона питания. Выходя на улицу, стоит одеваться теплее, чтобы реже поддаваться желанию поесть или выпить горячие напитки. Дефицит калорий после физической нагрузки нужно лишь восполнять и не съедать больше, чем нужно.

Спать необходимо не менее 7-8 часов. Питаться 3-5 раз в день небольшими порциями.