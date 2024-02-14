Врачи напомнили об опасности приема пищи в позднее время

После напряжённого дня хочется восстановить силы и перекусить. В качестве приёма пищи, завершающего день, многие употребляют вкусную, но вредную еду — фастфуд, сладости, прочие высококалорийные блюда. Эксперт в области питания Элис Каллахан приводит данные исследования пищевых привычек, в ходе которого 60% (из 34 000 взрослого населения США) заявили, что привыкли ужинать после 21:00.

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А специалист по питанию и сну из Колумбийского университета Мари-Пьер Сен-Онж напоминает, что приём пищи за три часа до сна обостряет симптомы изжоги. Если поужинать за час до сна — гарантирована бессонная ночь, поскольку организм не отдыхает, а тратит энергию на переваривание пищи.

Нейробиолог Фрэнк Шир отмечает, что по результатам проведённого им исследования, 80% из 900 взрослых американцев, имеющих привычку есть поздно вечером, страдали от лишнего веса.

Исследования указывают и на то, что углеводы, потребляемые вечером, приводят к более сильным скачкам уровня сахара в крови, чем те, которые потребляются.