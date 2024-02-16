Какие овощи нужно есть сырыми? Отвечает диетолог

По словам специалистки, чем дольше готовится продукт и чем выше поднимается температура обработки, тем меньше витаминов в овоще остаётся. Поэтому лучше обращать внимание на другие способы приготовления, а некоторые овощи — вообще есть сырыми, если позволяет вкус и здоровье (например, ЖКТ).

Без тепловой обработки и без долгого держания под светом лучше есть овощи с витамином С и фолиевой кислотой. А витамины А, Е, К и каротиноиды (содержатся в красных и оранжевых овощах) нормально переносят приготовление, но не любят свет и кислород, так что храните в непрозрачной и герметичной таре. Чтобы лучше сохранять витамины, овощи стоит хранить при низких температурах или вообще замороженными.