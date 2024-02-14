Читмил: как есть сладости и фастфуд и оставаться в форме?

Нутрициолог, диетолог и фитнес-тренер Юлиана Кузнецова специально для «Спорта День за Днем» написала колонку о том, что такое читмил и как благодаря ему можно без вреда иногда позволять себе сладкое и фастфуд:

Здоровый образ жизни еще не означает, что от сладостей и фастфуда нужно отказаться полностью. Считается, что читмил помогает снизить психологическое напряжение, тем самым поддерживает готовность и дальше сидеть на диете. Периодически можно и даже нужно устраивать читмил – таким образом вы избегаете срывов и остаетесь в форме!

Читмил – это запланированный прием пищи, в который можно себе позволить абсолютно любой продукт. Это осознанное нарушение вашей диеты. Прием пищи, состоящий из вкусных, но запрещенных в обычные дни продуктов: фастфуда или газировки. Благодаря читмилу вы удовлетворяете тягу к еде, не нанося при этом вреда вашей фигуре. Очень важно подходить к этому осознанно, учитывать ваши цели и общий баланс питания.

Читмилы рекомендуется планировать. Лучше всего устраивать их после интенсивной тренировки или особенно активного дня. Таким образом ваше тело сможет более эффективно использовать лишние калории. При планировании читмила учитывайте размер порции, чтобы не превышать суточную норму калорий. Умеренность является ключевым фактором, когда дело касается сладостей и фастфуда! Это должен быть один прием пищи и небольшая порция.

Также считается, что читмил способствует ускорению метаболизма, который замедляется в процессе снижения веса. Старайтесь делать разумный выбор! Тогда вам будет проще удержаться от пончика или кусочка пиццы. Так как вы будете знать, что сможете их позволить себе, например, завтра.

В день читмила все равно старайтесь есть правильно и сбалансированно. Отдавайте предпочтение продуктам с высоким содержанием питательных веществ. Таким как овощи, нежирные белки и цельнозерновые продукты, поскольку они помогают поддерживать чувство сытости и обеспечивают необходимые питательные вещества.

Пейте больше жидкости! Крайне важно пить достаточное количество воды, особенно во время и после читмила. Гидратация помогает пищеварению, предотвращает вздутие живота и помогает выводить токсины. Старайтесь выпивать не менее 8-10 стаканов воды в день, чтобы поддерживать общее самочувствие.