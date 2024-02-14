Врач рассказал о правде и мифах об антиоксидантах

Этикетки биодобавок и различных средств для сохранения молодости рассказывают об антиоксидантах в своем составе. Но не все знают, зачем они нужны.

© Sovainfo.ru

Также существует множество мифов вокруг этих веществ. Журналист ИА sovainfо.ru узнал у самарского врача-дерматовенеролога, ассистента кафедры физиологии СамГМУ Полины Москвитиной, где правда, а где домыслы.

Миф № 1. Антиоксиданты бесполезны и никак не влияют на организм. Это не так, отмечает Полина Москвитина. Антиоксиданты – это вещества, которые нейтрализуют недоокисленные продукты обмена жизнедеятельности наших клеток (свободных радикалов) и снижают риск повреждающего действия этих веществ на ткани и кожу.

«Антиоксиданты способствуют улучшению цвета кожи, уменьшению воспалительных процессов, а также являются профилактикой и борьбой со старением кожи», - добавляет медик.

Миф № 2. Антиоксиданты нельзя использовать пациентам с онкологией. Это правда. С одной стороны, свободные радикалы вызывают повреждения клеток, приводят к "поломкам" гена, что может предрасположить к возникновению онкозаболеваний. Поэтому необходимо пользоваться SPF-защитой от избыточной инсоляции и добавками с антиоксидантами в качестве профилактики.

«Однако при уже имеющейся онкологии, например меланоме, которая является одной из агрессивных форм рака, антиоксиданты могут сыграть не на руку. Исследованиями было выявлено, что скорость метастазирования при употреблении антиоксидантов у онкобольных была выше и распространенность была больше. Это связано с тем, что антиоксиданты подавляют работу тех свободных радикалов, которые были направлены на борьбу с онкологией в ходе терапии», - уточняет врач.

Миф № 3. Сыворотки и крема с антиоксидантами – это маркетинговый ход. Полина Москвитина опровергает этот миф. По ее словам, выраженным эффектом обладает применение антиоксидантов в виде кремов и сывороток. В частности, полезны витамин С, ретинол (витамин А), В3 и токоферол (витамин Е) – они имеют маленькую молекулярную массу, что позволяет им проникать через кожу. Витамины С и Е повышают активность ферментов, способствуют выработке коллагена. Последний оказывает хорошее противовоспалительное действие, ускоряет регенерацию и способствует фотозащите. Витамин В3 является регулятором клеточного метаболизма, а витамин А снижает количество ферментов, разрушающих коллаген. Также рациональное и сбалансированное питание обеспечивает организм необходимыми антиоксидантами.

Миф № 4. Антиоксиданты противостоят вредному солнечному излучению.

«Да, антиоксиданты способствуют защите от фотостарения. Воздействие УФ-лучей на кожу приводит к повреждению клеток и к разрушению коллагеновых волокон», - рассказала Полина Москвитина.