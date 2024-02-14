Диетолог предостерегла мужчин от употребления алкоголя на свидании

«Парадокс в том, что это один из немногих компонентов, которые показывают двоякие результаты, потому мы разделяем — либидо и функция. Урологи говорят, что на свидании мужчине нельзя пить вообще, современному тем более — высокий уровень стресса независимо от возраста. Если нервничает, то это должны быть те дозы, которые прошли рекомендательный характер — не более стопки, если это крепкие, если говорят о вине, то полбокала, и на этом остановиться. Дальше — это уже напрямую даёт негативный эффект, то есть влияет на функцию. Даже если это расслабило, возникла у всех предрасположенность друг к другу, то либидо — реализация невозможна. Рекомендуется мужчине вообще не пить на свидании, а женщине — условно, одна доза, естественно, с хорошим ужином. Не стоит зацикливаться на калориях, человек должен выбирать то, что ему нравится в пределах разумного».