Нутрициолог рассказала, как похудеть к весне

Совсем скоро наступит весна, теплые пуховики будут убраны в шкаф, а на смену им придет легкая одежда, в которой проще разглядеть недостатки фигуры. Поэтому многих людей уже сейчас волнует, как привести тело в тонус после затяжной зимы. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-терапевтом, нутрициологом Надеждой Чернышовой, как похудеть к весне без вреда для здоровья.

© Вечерняя Москва

По ее словам, есть много разных способов снизить вес, но в основе каждого из них лежит один принцип: баланс энергетических продуктов, которые человек получает с едой, и затрата этой поступившей энергии.

— То есть для похудения человеку необходимо ограничить калорийность до разумных цифр, — сообщила врач. — Для этого нужно выбирать менее калорийные продукты и соответствующие способы их приготовления. Например, вместо красного мяса лучше выбрать курицу. При этом лучше использовать именно грудку, а не бедрышки, потому что она более диетическая.

Чернышова также подчеркнула, что лучшими способами приготовления продуктов во время снижения веса считаются:

запекание;

отваривание;

приготовление на пару.

На завтрак или ужин можно сделать творог, который насытит организм белками и при этом не превысит допустимую суточную калорийность, считает терапевт. Творог нулевой жирности с подсластителем в виде заменителя сахара будет менее калорийным, чем с сиропом или сгущенкой.

— Также обязательно стоит включить в диетический рацион овощи. Они сами по себе не обладают высокой калорийностью, при этом содержат большое количество клетчатки. В тыкве всего 17 калорий на 100 граммов. Так что если добавить к жирному мясу столько же овощей, калорийность блюда снизится в полтора раза, — заверила нутрициолог.

Еще одним суперпродуктом в диетическом рационе Чернышова назвала яичный белок. Хотя бы часть яиц лучше делить пополам и отказываться от желтка во время снижения веса: так процесс пойдет быстрее.

— Нужно постараться найти замену самым калорийным продуктам, выбрав менее калорийные. Тогда обязательно будет результат по снижению веса. Потому что статистика показывает, что человек каждый день по весу съедает одно и то же количество еды, поэтому калорийность будет зависеть от удельной калорийности отдельных блюд, — заверила Чернышова.