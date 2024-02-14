Сделать живот плоским реально без вреда для здоровья — достаточно соблюдать всего несколько правил. Доктор Майкл Мосли рассказал в интервью британскому изданию Mirror:

«Чтобы оказать серьезное влияние на жировую прослойку на животе, важно уменьшить количество сахара в рационе. Удивительное количество закусок и напитков содержит много сахара и продается как диетические продукты только потому, что там мало жира».

Что касается физических упражнений, доктор Мосли рекомендует тренировки высокой интенсивности. По его словам, это одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для долгой и здоровой жизни. Активность не только поможет похудеть, но и принесет пользу здоровью, ментальному в том числе.