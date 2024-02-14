Симптом «сахарного лица», требующий отказа от ряда продуктов

Глюкоза в крови резко повышается, провоцируя активацию процессов гликации, если человек ест слишком много сахара. Распознать этот процесс, вызывающий преждевременное старение, можно в том числе по набору симптомов, которые выдает "сахарное лицо". Об этом рассказала в своем Telegram-канале эндокринолог Екатерина Янг.

© 0Российская Газета

Как пишет врач, гликация представляет собой реакцию, во время которой молекулы глюкозы связываются с молекулами белка, изменяя структуру последнего. Конечные продукты гликирования, в свою очередь, связаны с ранним старением.

"Они способны со временем накапливаться, вызывать сбои в обменных процессах, кислородное голодание, разрушение клеток - и это одна из причин старения", - предупредила Екатерина Янг.

Если в организме активно идут процессы гликации, то это отражается и на внешности, в частности на лице.

В том случае, когда из-за воспалений на коже появляются долго не проходящие подкожные прыщики, человек уже в зоне риска. Необходимо пересмотреть свое питание.

Кроме того, насторожить должны сухость, шелушение, потеря эластичности, морщины, сосудистые звездочки, отеки. Еще два признака - тусклый цвет лица и пигментация.

Какие изменения внести в питание? Уменьшить в рационе количество сахара, сладких фруктов, кондитерских изделий, готовых соусов, газировки.

"А также всего, на чем есть румяная корочка. От мяса до выпечки", - добавила эндокринолог.

Налегать на углеводы, объясняя это "праздниками", - большая ошибка. Морщины, дряблость, провисание контуров лица, гиперпигментация, расширенные капилляры и отеки - все это результат чрезмерного увлечения десертами, ранее предупредила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

По словам специалиста, стоит быть внимательнее с такими "заменителями" сладкого, как сухофрукты, джемы, варенье.

"С сухофруктами будьте внимательнее, в них много фруктозы. Цукаты вовсе исключите - это добавленные сахара", - уточнила врач.