Россиянам рассказали, как сделать рацион более здоровым

Чтобы сделать рацион более здоровым, следует включить в него большое количество овощей и фруктов, посоветовали в мурманском Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что каждый день следует съедать как минимум два больших фрукта и овощной салат из помидоров, огурцов и зелени, пишет «МК в Мурманске».

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Как отметили в Роспотребнадзоре, также стоит включить в рацион утренние каши и зерновой хлеб. Кроме того, рекомендуется регулярно употреблять бобовые. Они содержат большое количество растительного белка, в котором есть необходимые для организма аминокислоты. Минимум два раза в неделю необходимо есть рыбу.

Важно сократить употребление соли и сахара. Допустимо добавлять в рацион 5 г соли и 7 г сахара. В качестве альтернативы можно использовать больше специй. В ведомстве напомнили, что родителям нужно с детства приучать ребенка правильно питаться, чтобы сформировать полезные привычки. Здоровый рацион снижает риски развития различных заболеваний и ожирения.