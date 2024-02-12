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Кардиолог Шехян: лучше не варить каши, а заливать их кипятком на ночь

Все крупы содержат полезные для сердца вещества, но важно правильно их приготовить: не добавлять соль и вместо варки использовать запаривание. Об этом "Известиям" рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян.

Кардиолог: лучше не варить каши, а заливать их кипятком на ночь
© Газета.Ru

"На мой взгляд, одной из самых полезных каш можно назвать овсянку. Благодаря сбалансированному составу она легко усваивается, а имеющаяся в составе клетчатка помогает кишечнику активнее работать. Хороши пшенная крупа, легкоусвояемая благодаря балансу белков и углеводов, гречка, которая известна высоким содержанием железа. Эти каши часто входят в меню отделений кардиологии", — рассказал Шехян.

Все крупы содержат полезные для организма вещества, в том числе и для сердечно-сосудистой системы, пояснил врач. Каши из них могут способствовать очищению сосудов от холестериновых бляшек и сокращению риска заболеваний сосудов и сердца. Но только в случае правильного приготовления. В идеале нужно отказаться от добавления соли, так как она провоцирует задержку жидкости в организме и повышает риск гипертонии. От масла следует отказаться из-за того, что оно может способствовать усугублению атеросклероза. Чтобы сохранить максимум питательных веществ, крупу лучше залить кефиром или кипятком и оставить на несколько часов или всю ночь.

"Первое время блюда будут казаться пресными, но со временем это пройдет. Для вкуса в кашу можно добавить натуральные специи, например ароматную зелень, кунжут. Если очень хочется масла, можно добавить немного растительного. Но нужно помнить, пользы в этом мало", — отметил Шехян.

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