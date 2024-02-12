Нужно ли чистить язык и с какой регулярностью?

Всем известно о необходимости регулярной чистки зубов, а вот чистка языка в гигиенические привычки у большинства россиян не входит. Специалист ответил на вопрос, нужно ли чистить язык, как часто, и от каких проблем это поможет избавиться?

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Комментарий дал главный внештатный стоматолог Минздрава России, ректор Российского университета медицины Минздрава России, д.м.н., академик РАН Олег Янушевич – прямой эфир опубликован на канале Минздрава.

Эксперт упомянул, что для ряда азиатских стран чистка языка является традицией – китайцы, индусы, японцы проводят чистку языка как некий ритуал. В России такого нет.

По мнению специалиста, чистка языка – это, прежде всего, профилактика кандидоза. Особенно в среднем возрасте кандидоз, развитие грибков, может стать проблемой – в следствии сниженного иммунитета, приема антибактериальной терапии и т.д. Кандида часто населяет нитевидные сосочки на языке – и комфортно там развивается.