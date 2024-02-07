Нутрициолог Кузина назвала продукты, помогающие похудеть

Нутрициолог Катрина Кузина посоветовала есть мясо птицы, морепродукты и брокколи для ускорения метаболизма. Это поможет не только избавиться от лишних килограммов, но и улучшит общее самочувствие.

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В рацион необходимо обязательно добавить мясо птицы. Ведь на переваривание белка организм тратит больше всего энергии. Следовательно, будет сжигаться больше калорий. К тому же белок не «сжигает» при похудении мышечную массу, что тоже важно для хорошего метаболизма.

Не стоит забывать о рыбе и морепродуктах. Они помогают ускорить обмен веществ, а также содержат омега-3 жирные кислоты. Они ответственны за снижение уровня гормона лептина, а значит помогают избавиться от лишнего веса.