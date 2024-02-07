Нутрициолог Кузина назвала продукты, помогающие похудеть
Нутрициолог Катрина Кузина посоветовала есть мясо птицы, морепродукты и брокколи для ускорения метаболизма. Это поможет не только избавиться от лишних килограммов, но и улучшит общее самочувствие.
В рацион необходимо обязательно добавить мясо птицы. Ведь на переваривание белка организм тратит больше всего энергии. Следовательно, будет сжигаться больше калорий. К тому же белок не «сжигает» при похудении мышечную массу, что тоже важно для хорошего метаболизма.
Не стоит забывать о рыбе и морепродуктах. Они помогают ускорить обмен веществ, а также содержат омега-3 жирные кислоты. Они ответственны за снижение уровня гормона лептина, а значит помогают избавиться от лишнего веса.
Для ускорения метаболизма необходимо добавить в свой рацион брокколи. Этот продукт богат всевозможными витаминами и минералами, он содержит магний, кальций, калий, цинк, фосфор, натрий, бета-каротин, марганец, медь, а также витамины. Однако их главная ценность заключается в грубых пищевых волокнах. Именно они способствуют очищению кишечника и улучшают перистальтику. Все это помогает стать стройнее и избавиться от лишних килограммов, передает Life.ru.