Доктор рассказал, какие привычки продлевают жизнь

Внедрение простых 5-минутных привычек в ваш распорядок дня может оказать положительное влияние на ваше здоровье, а значит, и долголетие. В первую очередь важно задуматься о контроле стресса, например, с помощью микромедитаций. Доктор Киен Вуу в интервью изданию Business Insider посоветовал простое упражнение: вдох на четыре счета, небольшая задержка и выдох на восемь счетов. При этом желательно очистить голову от мыслей и сосредоточится на себе.

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Регулярные физические упражнения — еще одно мощное средство против старения, и вам совсем не обязательно каждый раз посещать полноценный тренажерный зал. Недавнее исследование показало, что всего 11 минут быстрой ходьбы в день снижают риск ранней смерти на 23%. Альтернативой могут стать 5-минутные разминки в течение рабочего дня, например приседания.