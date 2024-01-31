Названы способы держать себя в форме без спортзала

Для начала специалист рекомендовала делать махи ногами стоя. Далее — приседания с подъемом бедер. Для этого нужно встать прямо, поставив ноги на ширине плеч, а руки сомкнув в замок перед собой. Затем нужно опуститься в присед так, чтобы бедра оказались параллельны полу. После встать, поднять согнутую в колене правую ногу и потянуться к ней левым локтем.