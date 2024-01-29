Врач рассказала, кому нельзя пить кофе

«Назвать определенное количество чашек кофе в день, которое могло бы быть нормой, нельзя. Ведь и сорта зерен, и способ их приготовления, и даже привычка разбавлять напиток молоком или водой влияют на содержание в нем кофеина. Например, взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 100-200 миллиграмм кофеина за один раз. Дневная норма — не более 400 миллиграмм. В среднем, это соответствует 3-5 чашкам за сутки», — сказала эксперт.