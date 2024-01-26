Окулист развеяла миф об очках для компьютера

Очки для компьютера заявлены производителями как блокирующие вредный синий свет от экранов. Интерес к ним возрос во время пандемии коронавируса, поскольку огромное количество людей оставалось дома и проводило время за компьютерами. Врач-окулист «Клиники Фомина» Влада Хасанова рассказала, действительно ли такие очки способны предотвратить перенапряжение глаз, их сухость и другие проблемы.

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«В ходе исследований было установлено, что синий свет не всегда вреден. Его достаточное количество необходимо для поддержания циркадного ритма, или цикла сна и бодрствования. Синий свет подавляет выработку мелатонина в организме, не давая нам заснуть в светлое время суток», – опровергла вредность синего света окулист.

В некоторых случаях недостаток синего света, наоборот, повышает риск бессонницы и депрессии. Здесь необходим баланс, поскольку этот спектр также важен для здоровья человека.

В ходе исследования было обнаружено, что компьютерные очки не снижают нагрузку на глаза при работе за компьютером и не влияют на качество сна, добавила Хасанова.

Снизить нагрузку на глаза способна только профилактика и небольшая зарядка. Среди прочего, важно делать регулярные перерывы; ограничить экранное время за 2–3 часа до сна; не забывать моргать при работе за компьютером и поддерживать достаточный уровень влажности в помещении, передает слова специалиста «Вечерняя Москва».