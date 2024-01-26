Врач: кофе не рекомендуется пить беременным и кормящим женщинам

Взрослому человеку не рекомендуется употреблять более 100-200 мг кофеина за один раз. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщила врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО Айслу Каримова. По ее словам, дневная норма не должна превышать 400 мг или три-пять чашек.

«Особенно осторожно к бодрящему напитку стоит относиться беременным и кормящим матерям, ведь кофеин через их организм будет попадать к малышу. Также слишком много кофе не рекомендуется пить гипертоникам, поскольку он вызывает спазм сосудов», — отметила Каримова.

Ученые до этого сообщили, что не следует пить кофе слишком рано, до 9:30–11 утра, чтобы получить максимальный заряд энергии и избежать нервозности. Исследования, проведенные в 2009 году, показывают, что уровень гормона стресса кортизола максимален утром. Его концентрация резко снижается сначала в 9:30 утра, а затем в 13 часов.