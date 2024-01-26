Врач перечислил пожилым россиянам способы правильно одеваться зимой

Врач-гериатр геронтологического центра «Восточный» Константин Хромов перечислил пожилым россиянам способы правильно одеваться зимой. Соответствующий комментарий публикует РИАМО.

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По словам доктора, люди зрелого возраста мерзнут быстрее, чем молодые, поэтому им стоит серьезно подходить к выбору одежды.

«Она должна быть многослойной. Первый слой — нательный, защищающий кожу», — уточнил он.

При этом специалист призвал носить изделия из натуральных тканей.

«Второй слой — теплые, но легкие по весу вещи. Например, из шерсти. Основная задача третьего слоя — защищать от ветра. Подойдут утепленные штаны, плотные, но нетяжелые куртки», — рассказал Хромов.

Среди прочего, собеседник издания посоветовал выбирать удобную и теплую ортопедическую обувь с нескользящей подошвой.Кроме того, эксперт заявил, что за час до прогулки важно наносить увлажняющий крем для лица.

«Крем успеет впитаться, и на лице не останется влажной пленки. Кроме того, в пожилом возрасте необходимо соблюдать питьевой режим. Это тоже полезно для кожи», — заключил врач.