Диетологи раскрыли правду о безглютеновом рационе

В последние годы безглютеновые диеты стали особенно популярны. Но не всем они подходят.

© Ferra.ru

Глютен — это белок, который естественным образом содержится в некоторых злаках. И в последние годы он почему-то приобрёл незаслуженно плохую репутацию.

В действительности же строгие безглютеновые диеты — это необходимость лишь для некоторых людей. Например, для тех, кто страдает целиакией или непереносимостью глютена. Но что насчёт тех, у кого этих ограничений нет? Полезна ли для них такая диета?

Исследования показывают, что большинство взрослых считают безглютеновую диету полезнее стандартной. Также 25–30% взрослого населения придерживаются именно такого варианта питания.

У тех, кто собирается отказаться от глютена по личным соображениям, план питания должен быть тщательно спланирован. Это позволит избежать дефицита определённых питательных веществ.

К примеру, безглютеновая диета может не давать человеку достаточное количество клетчатки, витаминов группы B и фолиевой кислоты. Также если он будет есть много обработанных безглютеновых продуктов, то станет получать слишком много жиров и добавленных сахаров, из-за которых повышается вероятность развития хронических болезней.

Помимо этого, известно, что безглютеновые диеты дороги. Исследования демонстрируют, что хлеб и хлебобулочные изделия без глютена примерно на 267% дороже, чем хлеб, содержащий глютен; безглютеновые хлопья могут стоить на 205% больше, чем обычные хлопья.

Наконец, ненужные ограничения в еде могут просто снизить качество жизни человека, привести к стрессу или беспокойству.