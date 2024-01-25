Профессор Лейзерман: «Не спешите капать капли в нос»

У меня на приеме молодая женщина. Жалуется на постоянную заложенность носа. С ее слов болеет около двух лет после перенесенной ОРВИ. И никак не может нормально задышать носом. Спрашиваю: "Чем лечитесь?" Отвечает: "Капаю разные капли. Помогает на пару часов, а потом нужно снова капать, так как опять нос не дышит".

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Подобные истории слышу чуть ли не каждый день. Простуда - самостоятельно назначенные капли - привыкание к ним - следующие капли... Наши пациенты настолько загоняют себя в угол этими каплями, что у них везде флакончики: в карманах, во всех сумках, в столе, на работе... И если вдруг капель не оказалось под рукой - возникает паника. Они ищут любую аптеку, найдя - успокаиваются. А перерывы между закапываниями становятся все меньше, носовое дыхание все хуже. И, наконец, такие пациенты решаются посетить ЛОР-врача.

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Как только слышим эти рассказы, сразу понимаем: речь идет о вазомоторном рините. Он возникает чаще всего в результате неправильного лечения острого насморка, которым периодически болеет почти каждый человек. К врачу не идут: подумаешь, насморк ! Дескать, покапаю, и все пройдет! И у некоторых проходит. Это зависит от анатомических особенностей носа, состояния слизистой оболочки, ранее перенесенных насморков и т.д. Но у значительной части заложенность носа становится хронической. Капли перестают помогать. А тут еще и гипертония, и носовые кровотечения, и сухость, и корки в носу.

Что же делать ?! Во-первых, не верить рекламе по телевизору, которая гласит: "Закапай, и все пройдет!" Прежде всего нужно понять: у вас и у тех, кто продает капли, цели абсолютно противоположные! Чтобы не садиться на "капельную иглу", начинать надо с элементарного: если простыли, заложило нос, першит в горле, промойте нос слабым солевым раствором, попарьте ноги, выпейте на ночь аспирин. В большинстве случаев через пару дней вы выздоровеете! А если нет, существуют дополнительные способы борьбы с простудным насморком: ментоловые ингаляции (с валидолом), капли серебра (СИАЛОР), ринофлуимуцил в нос и т.д.

При отсутствии эффекта лучше обратиться к отоларингологу. В настоящее время общепринятым считается назначение препаратов с микродозой гормонов, которые не действуют системно, но помогают выздоровлению. А еще физиотерапия. Желательно также провести рентгеновское исследование, чтобы исключить проблем в околоносовых пазухах.

Если все это не помогает, то существуют хирургические малоинвазивные методы лечения с помощью лазера или радиоволны. Данные вмешательства хорошо себя зарекомендовали, они несложные, эффективные и могут быть проведены даже в амбулаторных условиях. Но только по решению лечащего врача.