Фитнес-тренер перечислил 10 лучших упражнений для сильных рук
Фитнес-тренер Юрий Королев перечислил 10 лучших упражнений для сильных рук. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Чтобы проработать трицепс, Королев посоветовал делать три вида отжиманий — узкие, алмазные и обратные. Также он предложил выполнять французский жим.
Для проработки бицепса тренер рекомендовал делать упражнения с резиновым эспандером, например сгибания рук. Полезны будут и концентрированные сгибания с утяжелением (гантелями или бутылками с водой) и подтягивания обратным хватом.
Мышцы предплечья, по словам Королева, можно проработать с помощью двух упражнений — виса на турнике и сгибания рук в запястьях со штангой.
Ранее врач Элис Чен объяснила, почему во время тренировок немеют руки. Она заявила, что это происходит из-за переутомления мышц.