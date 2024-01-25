Фитнес-тренер перечислил 10 лучших упражнений для сильных рук

Фитнес-тренер Юрий Королев перечислил 10 лучших упражнений для сильных рук. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Чтобы проработать трицепс, Королев посоветовал делать три вида отжиманий — узкие, алмазные и обратные. Также он предложил выполнять французский жим.

Для проработки бицепса тренер рекомендовал делать упражнения с резиновым эспандером, например сгибания рук. Полезны будут и концентрированные сгибания с утяжелением (гантелями или бутылками с водой) и подтягивания обратным хватом.

Мышцы предплечья, по словам Королева, можно проработать с помощью двух упражнений — виса на турнике и сгибания рук в запястьях со штангой.