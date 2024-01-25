Фитнес-блогер раскрыл, как избавиться от живота и боков за месяц

Чтобы избавиться от жира на животе и боках за месяц, необходимо выполнять ряд упражнений на пресс, в том числе упражнение «скалолаз», пишет MEN TODAY со ссылкой на фитнес-блогера Евгения Лося. Для его выполнения нужно принять упор лежа на прямых руках, выпрямить тело, сохранив естественный изгиб позвоночника. После этого следует поочередно подтягивать колени к груди.

© News.ru

Как уточнил эксперт, также эффективны скручивания к стопам. Нужно лечь на пол, согнуть ноги и вытянуть руки вдоль туловища. После этого необходимо поднять лопатки и потянуться правой рукой к правой стопе, а затем левой рукой к левой стопе. Можно попробовать выполнять планку с прыжками, поворотами таза и приведением коленей, а также боковые скручивания. Лось советует делать полукруг ногами. В положении лежа следует развести руки в стороны, а ноги поднять к потолку. После этого прямые ноги необходимо опустить вправо и коснуться ими пола. Тоже самое нужно сделать в левую сторону.

Фитнес-эксперт Ирина Ротач подчеркнула, что без диеты никакие упражнения не помогут избавиться от лишнего веса. По ее словам, лучше всего худеть при помощи дефицита калорий. Тренер отметила, что избавиться от лишнего веса только на животе и боках не удастся — работать нужно над всей фигурой.

Диетолог Елена Соломатина ранее предупредила, что при неправильном похудении у человека нарушаются обменные процессы, поэтому лучше всего скидывать полкило в неделю. Она посоветовала исключить сладкое, оставив в рационе только фрукты и ягоды.