Терапевт рассказала, кому противопоказан контрастный душ

Простой способ приободриться, снять стресс и просто почувствовать себя чуть лучше – это контрастный душ, то есть попеременное обливание горячей и холодной водой. Тем не менее, данный метод подходит не каждому, предупреждает врач-терапевт Полина Лепилова. В ходе беседы с Lenta.ru она перечислила ситуации, в которых контрастный душ нанесет больше вреда, чем пользы.

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Бодрящий и стимулирующий эффект контрастного душа обусловлен тем, что горячая вода расширяет кровеносные сосуды, подстегивая кровообращение, а холодная – сужает, увеличивая мышечный тонус и активизируя иммунную систему. Такие воздействия противопоказаны людям с любыми заболеваниями крови, острым воспалением вен, плохо контролируемой гипертонической болезнью.

Кроме того, контрастный душ опасен при наличии открытых крупных ран, при воспалительных образованиях на коже, простудных заболеваниях. Также аккуратным стоит быть беременным женщинам.