Эндокринолог Пальченко: при психологическом голоде нет ощущений в ЖКТ. Несмотря на то что это лишь механизм защиты, человеку хочется есть и он будет это делать. На этом фоне начинаются заедания стресса и переедания, что в итоге негативно сказывается на организме. У истинного же голода есть реальная физиологическая причина. Подробнее об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «Инвитро-Урал» Евгения Пальченко.

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Истинный голод возникает из-за дефицита питательных веществ в организме: глюкозы, аминокислот, жиров и белков. Сигналом о том, что пора бы поесть, он просит восполнить их запасы. Чувство голода нарастает постепенно в течение 3–4,5 часа после еды. Кроме него появляются ощущение пустоты в желудке и урчание, а также слабость.

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Ещё истинный голод может проявиться после эмоционального или умственного напряжения, усиленных занятий спортом. В этих случаях тоже есть реальная физиологическая причина для повышения аппетита.

Другое дело психологический голод. Это уже не вариант нормы. Он может быть двух типов:

временный — желание поесть быстро развивающееся, но никаких физических ощущений со стороны желудочно-кишечного тракта нет. Причина — психологические проблемы. Последствия — появление новых привычек: заедание стресса, плохого настроения, обиды, одиночества, приступов тревоги. К нему же можно отнести и привычку есть во время работы, просмотра телевизора или чтения.

постоянный формируется из-за определённых заболеваний или дисбаланса гормонов. Часто сопровождает болезни щитовидной железы, сахарный диабет, а также может появиться после приёма неправильно назначенных противозачаточных препаратов или антидепрессантов.

Что с того

Пальченко предупредила, что повышенное чувство голода может стать причиной перееданий и привести к увеличению риска нарушения метаболизма и ожирения. Она порекомендовала обратиться к терапевту, если голод появляется слишком часто и сопровождается, например, повышением массы тела, потливостью, слабостью, раздражительностью, болью в области живота.