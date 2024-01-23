Нутрициолог объяснила, как с помощью рулетки выявить ожирение

Нутрициолог Жанна Коробейникова назвала ожирение глобальной проблемой современности. По словам эксперта, выявить проблему на ранней стадии можно и в домашних условиях.

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Эксперт отметила, что для того, чтобы понять, нужно ли волноваться, нужно измерить свою талию.

— Если окружность талии у женщин более 80 сантиметров, а у мужчин – более 94-95, то это уже центральный (абдоминальный) тип ожирения. Этот фактор уже указывает на риск развития всевозможных заболеваний, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Нутрициолог добавила, что нередко человек набирает вес, так как его окружают люди с такой же проблемой. Часто ожирение наблюдается у детей, если у родителей тоже есть такая проблема. Коробейникова подчеркнула, что взрослые должны быть примеров для детей в плане пищевого поведения.

Эксперты Росстата сообщили, что 13,05 миллиона россиян в 2022 году столкнулись с проблемой ожирения. Для сравнения: в 2020 году подобный диагноз поставили 12,07 миллиона россиян, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».