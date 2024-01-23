Кефир и йогурт, творог и квашеные овощи защитят организм и укрепят иммунитет зимой. Об этом рассказала врач-рефлексотерапевт София Стебницкая.

Эксперт объяснила, что кефир и йогурт богаты пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника, что способствует укреплению иммунитета. А квашеные овощи, в особенности квашеная капуста, — незаменимый источник витамина С.

Также стоит включать в свой рацион мед. Он содержит ферменты, аминокислоты и витамины, которые могут помочь организму справиться с вирусами.

Из приправ можно добавлять в блюда имбирь и чеснок, они имеют антивирусные свойства.

— Не стоит забывать про шиповник. Современные исследования подтверждают положительное влияние шиповника на иммунитет. Также помним про клюкву, — добавила Стебницкая в комментарии РИАМО.

Кроме того, укрепить иммунитет помогут гречка и овес.

До этого специалисты Роспотребнадзора сообщили, что содержащиеся в перце чили вещества способствуют не только ускоренному метаболизму, но и укреплению иммунитета, передает «360».