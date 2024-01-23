Интерес россиян к теме ЗОЖ растет в среднем на 20% в год. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сервис Pressfeed.

Наибольшее внимание уделяется вопросам правильного питания, а профессия нутрициолога вошла в топ самых цитируемых в СМИ в 2023 году. Особенно активно вопросами здоровья россияне интересуются в периоды долгих праздников.

В январе у соотечественников были популярные такие вопросы, как: сколько можно выпить в новогоднюю ночь; как избежать похмелья; почему растет вес зимой, как долго можно хранить новогодние салаты, к чему приводит переедание мандаринов, польза и вред купания в проруби и другие.