Терапевт рассказал, какие продукты нельзя есть во время магнитных бурь

Терапевт Кондрахин рассказал, какие продукты нельзя есть во время магнитных бурь
Специалисты прогнозируют на вторник, 23 января, мощную магнитную бурю, во время которой люди могут чувствовать слабость и ухудшение общего состояния. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие продукты следует исключить из рациона в такой период, чтобы снизить нагрузку на организм.
По словам специалиста, для улучшения самочувствия в такие периоды из рациона следует исключить стимулирующие напитки — чай, кофе и алкоголь, поскольку они нагружают сердечно-сосудистую систему, а кофе еще и выводит жидкость из организма.
— Внутри сосудов есть красные кровяные тела — эритроциты, они имеют способность намагничиваться и склеиваться в капиллярах. Когда человек пьет кофе, чай или алкоголь, они тоже склеиваются, и, если пить их во время магнитной бури, эти факторы накладываются друг на друга — начинаются проблемы с капиллярным кровотоком, повышается давление и увеличивается нагрузка на сердце, — разъяснил Кондрахин.
Кроме того, врач посоветовал на период магнитных бурь отказаться от употребления соли, поскольку она также задерживает жидкость. В свою очередь сердце начинает быстрее перекачивать кровь, в результате чего нагрузка увеличивается, а магнитная буря усилит ее еще больше.
Также терапевт порекомендовал забыть и о копченых продуктах, соленьях и консервах.
А врач-терапевт Надежда Чернышева рассказала «ВМ», для кого особенно опасны магнитные бури. По ее словам, всплески солнечной энергии могут спровоцировать сбои сердечного ритма, а в худшем случае — инсульт, инфаркт и гипертонический кризис. Усугубляют они и психологические проблемы.