Терапевт рассказал, какие продукты нельзя есть во время магнитных бурь

Специалисты прогнозируют на вторник, 23 января, мощную магнитную бурю, во время которой люди могут чувствовать слабость и ухудшение общего состояния. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие продукты следует исключить из рациона в такой период, чтобы снизить нагрузку на организм.

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По словам специалиста, для улучшения самочувствия в такие периоды из рациона следует исключить стимулирующие напитки — чай, кофе и алкоголь, поскольку они нагружают сердечно-сосудистую систему, а кофе еще и выводит жидкость из организма.

— Внутри сосудов есть красные кровяные тела — эритроциты, они имеют способность намагничиваться и склеиваться в капиллярах. Когда человек пьет кофе, чай или алкоголь, они тоже склеиваются, и, если пить их во время магнитной бури, эти факторы накладываются друг на друга — начинаются проблемы с капиллярным кровотоком, повышается давление и увеличивается нагрузка на сердце, — разъяснил Кондрахин.

Кроме того, врач посоветовал на период магнитных бурь отказаться от употребления соли, поскольку она также задерживает жидкость. В свою очередь сердце начинает быстрее перекачивать кровь, в результате чего нагрузка увеличивается, а магнитная буря усилит ее еще больше.

Также терапевт порекомендовал забыть и о копченых продуктах, соленьях и консервах.