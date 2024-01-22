Опасно ли вдыхать гелий из шарика

Есть категория людей, которым нельзя это делать.

«Эффект изменения голоса при вдыхании гелия обусловлен различной скоростью распространения звуковых волн в веществе по сравнению с воздухом. Они двигаются быстрее в газе. Это влияет на резонансные свойства голосовых связок, изменяя тембр и высоту звука, что часто используется для создания комического эффекта. Данное действие абсолютно безопасно и временно. Но есть определённые нюансы».

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Что из себя представляет гелий?

Гелий – инертный одноатомный газ. Он не имеет цвета, вкуса, запаха и не содержит токсинов. Он образуется из водорода в результате термоядерного синтеза, который происходит в недрах звёзд. Его выделяют из природного газа с помощью фракционной перегонки (низкотемпературного разделения).

Его свойства позволяют применять вещество в совершенно разных сферах:

добавка к водороду для заполнения оболочки дирижабля;

в дыхательных смесях для водолазов;

в металлургии для выплавки чистых металлов;

в промышленности в качестве упаковочного газа;

в лекарственных средствах для снятия симптомов астмы;

для охлаждения ядерных реакторов.

Это только малая часть его использования. Однако многие знают, что им также наполняют воздушные шарики. Они являются украшением любого праздника.

Виды гелия

Гелий бывает двух видов: медицинский и технический. Первый имеет высокую степень чистоты. Это важно для использования во врачебных целях. Стоит отметить, что он строго контролируется и проходит специальную очистку от примесей, что делает его безопасным для использования в специализированных учреждениях.

Второй вариант может содержать примеси, такие как азот и другие инертные газы. В медицинской практике это нежелательно. В зависимости от конкретного состава безопасность его использования варьируется.

Неочищенный химический элемент может быть менее пригодным для медицинских процедур. В воздушных шариках как раз используют технический вид.

Может ли гелий вызвать наркотическое воздействие?

Гелий сам по себе не оказывает наркотического воздействия на организм. Когда люди ингалируют это вещество, изменение голоса, вызванное изменением акустических свойств газа, может создавать впечатление лёгкости или комического эффекта. Но это не связано с наркотическим действием.

Вреден ли гелий для человека?

Безопасность всегда должна быть в приоритете. Вдыхание гелия в качестве развлекательного или комического эффекта категорически не рекомендуется. Любые эксперименты с ингаляцией газов должны проводиться с осторожностью и под контролем. В медицинских целях использование гелия должно осуществляться под руководством квалифицированных специалистов.

Гелий из шариков, предназначенных для надувания, не представляет опасности для человека при кратковременном вдыхании в небольших количествах. Однако не стоит злоупотреблять. Если вы вдыхаете гелий из шарика в закрытом пространстве, где отсутствует свежий воздух, это может привести к кислородному голоданию, потенциально вредному для здоровья.

Противопоказания

Особенно нужно быть осторожным детям и тем, у кого есть патологии дыхательной системы и проблемы с голосовыми связками. Категорически запрещено это делать беременным и кормящим женщинам.

Помимо этого, важно знать, что при вдыхании гелия из воздушного шарика вы вдыхаете ещё и тальк. Им обрабатываются все латексные изделия. Это сделано для того, чтобы избежать склеивания.

Также важно соблюдать меры безопасности на праздниках, где присутствуют баллоны под давлением. Данные ёмкости наполнены гелием, его категорически нельзя использовать не по назначению. В них содержится больше вещества, чем в воздушном шарике. Помимо этого, они выпускают газ с гораздо большей силой. Это может вызвать газовую или воздушную эмболию (разрыв кровеносных сосудов из-за пузырьков воздуха).

Симптомы гипоксии

Симптомы гипоксии могут включать в себя:

затруднённое или быстрое дыхание;

синюшность (цианоз) кожи или слизистых оболочек;

чувство беспокойства;

усталость;

разбитость;

сонливость;

слабость;

тремор рук и ног;

размытость зрения, снижение концентрации;

трудности со сном.

Меры предосторожности и первая помощь

При наличии перечисленных выше симптомов стоит немедленно прекратить дышать гелием. При возможности выйдите на свежий воздух или откройте окно. Несколько минут глубоко и медленно дышите.

При длительной гипоксии возможны развитие головокружения, головная боль, тошнота и даже потеря сознания. В случае появления клинических признаков нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Если человек потерял сознание, то стоит незамедлительно вызвать скорую помощь. Пока она едет, необходимо обеспечить пострадавшему доступ к кислороду:

расстегнуть верхние пуговицы на одежде;

дать понюхать нашатырный спирт;

брызнуть прохладной водой на лицо;

открыть окно.